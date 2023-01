Pedro Teixeira esteve recordar o início da sua carreira em televisão, tendo participado na série 'Morangos com Açúcar', da TVI, estação onde se mantém. A dada altura, acabou por também confessar a Iva Domingues que "não gosta" que Sara Matos - atual companheira e também atriz - veja o seu trabalho.

"Eu com a Sara nem quero que ela veja. Não gosto que ela me veja porque acho que ela é uma belíssima atriz e sinto que, quando lhe estou a mostrar alguma coisa do meu trabalho, pode ser inferior ao dela. E não me quero colocar nessa posição", confessou.

"Ou seja, dela dizer assim 'isto aqui…' Eu não quero que ela me diga isso. Prefiro não ver com ela", rematou.

Para ver o programa completo, clique aqui.

Leia Também: Pedro Teixeira lembra 'Morangos com Açúcar': "Éramos todos tão maus"