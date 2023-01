Pedro Teixeira marcou presença na primeira emissão do novo programa da TVI 'É da Casa', que foi para o ar no passado domingo, dia 8 de dezembro. O ator, a dada altura, lembrou a série 'Morangos com Açúcar', cujo elenco integrou.

"Nós éramos muito maus, a maior parte do elenco. Tínhamos quatro ou cinco que faziam aquilo bem, mas [também tínhamos] miúdos maus. Nós éramos maus, não há volta a dar e olhando para ali nem éramos assim tão giros", atirou o artista, de 42 anos.

Para Pedro, o segredo da série prende-se com o facto de o elenco ser composto por "pessoas normais".