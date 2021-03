Pedro Teixeira e Tiago Teotónio Pereira não são os únicos atores que vão ser pais nos próximos meses. Fredy Costa, que casou com a apresentadora de televisão africana Carmen Mouro há três meses, também aguarda a chegada da cegonha. O ator, modelo e empresário angolano de 40 anos, que nos últimos anos entrou em telenovelas portuguesas como "Terra brava", "Ouro verde" e "A única mulher", já tem três filhos, um rapaz de 18 anos, uma rapariga de 10 e um menino de três, fruto de dois relacionamentos anteriores.

O anúncio foi feito durante uma viagem ao Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde o artista passou os últimos dias, como partilhou nas redes sociais com os milhares que o seguem. "Carmen Mouro, a grávida mais linda do mundo", elogiou Fredy Costa na legenda de uma fotografia tirada durante um passeio de camelo no deserto. Antes de embarcar, o empresário, que também é a imagem da marca de roupa que criou, a Fredy Costa Underwear, divulgou imagens de um novo desafio profissional em Portugal.