Terá siso ela a tomar a decisão, apesar de numa primeira fase ter tentado manter a família unida. De acordo com a imprensa espanhola, Sara Carbonero descobriu uma alegada traição de Iker Casillas. A jornalista não terá gostado de umas mensagens de voz que terá ouvido e questionou o antigo guarda-redes do FC Porto. Confrontada com a pressão mediática acerca do afastamento do casal desde o regresso a Madrid, em Espanha, depois de vários anos a viver no norte de Portugal, para onde veio contrariada em 2015, não lhe perdoou.

A notícia da separação foi avançada pela imprensa espanhola nas últimas semanas. Dias depois, Sara Carbonero, abordada por um grupo de jornalistas quando ia levar os filhos à escola, chegou a negá-la mas, no passado sábado, nas redes sociais, o antigo casal confirmou os rumores numa publicação partilhada em simultâneo. A edição de hoje da revista Semana revela o nome da alegada amante do ex-futebolista e desvenda ainda detalhes da escapada romântica que o casal terá feito a Sevilha, na Andaluzia, no passado fim de semana.