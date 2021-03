É muito seletivo nos projetos a que costuma associar a sua imagem mas a proposta que recebeu da Salsa agradou-lhe. A marca de moda portuguesa desafiou-o a colaborar na criação de uma coleção cápsula com o seu nome e Miguel Oliveira, piloto de motociclismo da Red Bull KTM Tech 3, nascido em Almada há 26 anos, aceitou o repto. "Procurei escolher coisas que realmente uso. Apesar de ter sido uma seleção da Salsa, foi muito acertada. Tem muito a ver com a utilização diária que faço da roupa", admite.

"Eu passo muito tempo com vestuário técnico, pelo que a minha roupa do dia a dia acaba por ser muito influenciada por aquilo que visto nas corridas", refere Miguel Oliveira. À venda no mercado a partir de amanhã, a coleção cápsula, que pode ver de seguida, marca o começo de uma parceria que o desportista pretende que seja duradoura. "Tento sempre colaborar com marcas que se identificam com os meus valores e que possam fazer sentido a longo prazo, porque eu procuro trabalhar para transmitir valores", revela o piloto.