Pedro Teixeira voltou a surpreender os seguidores da sua página de Instagram com uma nova imagem de Sara Matos com o filho que têm em comum, o pequeno Manuel, que nasceu em setembro do ano passado.

Na imagem, Sara Matos surge com o bebé ao colo. "A pinta que esta mãe tem", comenta Pedro Teixeira.

De recordar que Pedro Teixeira é ainda pai de Maria, de 12 anos, fruto da relação anterior com Cláudia Vieira.

© Instagram

