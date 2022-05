Sara Matos esteve hoje na rádio Renascença à conversa com Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. A atriz e apresentadora do programa 'Ídolos', da SIC, respondeu a algumas perguntas mais curiosas no âmbito da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'.

Uma delas foi: "Ficou mau ambiente lá em casa por seres melhor apresentadora que o Pedro Teixeira?".

"De todo… Para já porque isso não é verdade - e agora o meu namorado está a adorar-me. E depois ele ficou super embeiçado por mim, foi incrível", garantiu a artista.

Outra das questões feitas é se Sara gostaria de ter participado no programa 'Ídolos' para o ganhar, uma vez que já venceu formatos como o 'Dança com as Estrelas' e 'A Máscara'.

"Não conseguia fazer o que os concorrentes fazem, de todo. Ainda por cima com os nervos em que a voz treme muito. Não canto diria que sou minimamente afinada", garantiu.

