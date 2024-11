Marco Costa foi o convidado das 'Três da Manhã', programa da Rádio Renascença, e não escapou às perguntas mais indiscretas de Ana Galvão e Joana Marques.

O pasteleiro respondeu à questão: "Qual foi o teu pior primeiro encontro?" e confessou que este aconteceu quando era um adolescente.

"Foi na altura do Hi5, falávamos no Messenger. Ela era muito gira, mas só via a imagem da cara para cima. Eu achava estranho mas também tinha 15, 16 anos", começou por dizer.

"Quando eu fui ter com ela, eram para aí 30 raparigas. Ela era muito grande e eu, na altura, nem parei, avancei", disse Marco.

Joana Marques brincou, afirmando que, se calhar, a rapariga tinha o "vício do chocolate", tal como ele. O pasteleiro garantiu: "Não sei se era só do chocolate que ela tinha vício. Foi horrível, não me orgulho, mas também senti-me enganado, não tinha carro para aquilo tudo", referiu.