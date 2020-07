Desde que veio morar para Portugal que Pedro Scooby tem aproveitado para estar mais tempo com os filhos, fruto do casamento terminado com Luana Piovani.

Nas redes sociais, são muitos os momentos que o surfista partilha, como aconteceu este domingo.

Pedro e a atual companheira, Cintia Dicker, desfrutaram de uma massagem feita pelos pequenos Bem, de quatro anos, e Dom, de oito, como o surfista brasileiro fez questão de mostrar aos fãs. Desta forma, destacou também, de novo, a boa relação que a namorada tem com os seus filhos.

"Que luxo", diz o surfista enquanto mostra os meninos a fazer uma massagem a Cintia. De seguida, foi Pedro Scooby quem recebeu o 'tratamento especial' por parte dos filhos.

Veja na publicação abaixo:

Leia Também: "Tão fofa. Coisa mais linda", diz Pedro Scooby à namorada