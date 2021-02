Pedro Fonseca foi esta sexta-feira, dia 12, o convidado especial do 'Extra' do 'Big Brother - Duplo Impacto'. Polémico, como sempre, o ex-concorrente acabou por terminar o formato com uma revelação.

Pedro confirmou em direto que Jéssica vai entrar no 'Duplo Impacto' no domingo.

"A Jéssica vai entrar", disse.

Ao que tudo indica, o ilusionista referia-se a Jéssica Fernandes. Porém, está também em cima da mesa a hipótese de Jéssica Nogueira vier a fazer parte do programa.

Apesar dos rumores, Jéssica Fernandes garantiu esta semana que não está em isolamento e até fez várias críticas a Pedro. Será que a antiga concorrente de 'A Revolução' mentiu?

Leia Também: Jéssica Fernandes vai entrar no BB? Fadista reage e arrasa Pedro Fonseca