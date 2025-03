Recorda-se de Jéssica Fernandes do 'Big Brother - A Revolução', que entrou na casa com a mãe - Sandra? Passados quase cinco anos desde a sua participação no reality show, a fadista soma e segue no mundo da música.

Jéssica, que na altura chegou a encontrar o amor no programa, com Renato Ribeiro, vive agora uma relação sólida com o também músico Rafa Brides.

O casal formou o duo Dois por Dois, um conjunto "formado por amor e música, onde se dá o encontro de um violão brasileiro com uma voz portuguesa".

