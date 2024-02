Na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro, estreia a nova novela da SIC, 'Senhora do Mar', que tem Sofia Ribeiro, Pedro Hossi e Afonso Pimentel nos principais papéis.

O Fama ao Minuto esteve no lançamento esta sexta-feira, onde foram exibidas algumas cenas do primeiro episódio da nova novela da noite da estação de Paço de Arcos.

Em entrevista, Pedro Hossi revelou as maiores dificuldades em interpretar a sua personagem, Alexandre, um agressor, que comete violência física e psicológica com a mulher, Joana (Sofia Ribeiro).

"É o oposto daquilo que eu sou como pessoa, mas nós somos treinados para desempenhar seja que papel for. Não é fácil, são cenas que não são fáceis, é um tipo de energia a que não é fácil 'aceder', mas é uma coisa que está tão bem escrita que merece que nós, atores, nos entreguemos. Portanto, está a ser um desafio, mas está a ser muito bom", começou por dizer o ator.

"[O Alexandre] é um mestre na violência psicológica e emocional. Mentiroso, controlador, manipulador. O desafio aqui tem sido encontrar a humanidade nesta personagem. Nós vemos uma relação que está a implodir. Até estas relações [violentas] começaram por ser boas a determinada altura e aqui nós não vemos isso, vemos uma relação que já está num ponto de ebulição", continuou.

Sobre se costuma conversar com Sofia Ribeiro antes de filmar cenas violentas, o ator respondeu afirmativamente. "Ah, claro. São cenas que têm que ser altamente coreografadas. E tem que haver muita confiança acima de tudo. Eu já trabalhei com a Sofia, sou super fã do trabalho dela".

Leia Também: Cláudia Vieira "invadida por nostalgia" na Alfândega do Porto