Cláudia Vieira estava na Alfândega do Porto e não deixou de recordar os tempos em que gravou no local os castings do programa 'Ídolos', da SIC.

Ao partilhar no Instagram algumas fotografias captadas na cidade do norte do país, a apresentadora e atriz escreveu: "Fui invadida por uma nostalgia daquelas, foram tantos os castings que fizemos por aqui… Eram filas e filas de jovens (uns com talento, outros nem tanto) a Lurdinhas a surpreender o Manzarra e ao fim de uns bons anos, aqui estou… a viajar no tempo".

