Pedro Granger aproveitou o tempo de quarentena para 'magicar' sobre os projetos que quer realizar quando a pandemia da Covid-19 estiver ultrapassada e tudo retomar a normalidade.

Com isto, o ator revelou aos fãs que uma das ideias que quer desenvolver é um disco com as "cantoras mais importantes" para si.

"E decidi que um dos meus próximos projectos vai ser gravar um ‘disco’ com algumas das cantoras mais importantes para mim, e que me ajudaram tantas vezes com as suas músicas. Estas são só algumas das que vou tentar convencer. HÁ MAIS mas não cabiam aqui. Umas hei de conseguir outras nem por isso. Muitos sabem que além de actor e apresentador, escrevo e componho para vários artistas e projectos. Agora chegou a altura de eu contar a cantar as histórias que escrevo através da música. Ah! E como tenho a noção que não sou cantor, hei de ter algumas destas minhas cantoras do coração para me ajudarem e partilharem este sonho comigo", escreveu na legenda de uma montagem com várias artistas portuguesas.

A imagem conta com os rostos de Susana Félix, Carolina Deslandes, Lúcia Moniz, Luísa Sobral, Mafalda Veiga, Sofia Escobar, Marisa Liz, Áurea, Cuca Roseta e Patrícias SA.

