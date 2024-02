E não é que 12 anos depois, Pedro Granger está de volta ao Festival da Canção?

O ator co-apresentou a edição de 2012 e agora, em 2024, volta a estar presente nesta competição, segundo foi anunciado nas redes sociais do formato da RTP.

"Fã confesso do Festival da Canção e apresentador do evento em 2012, Pedro Granger também estará presente em 2024 na edição dos 60 anos do Festival", pode ler-se na publicação em causa.

Ainda assim, não fica claro que papel terá Pedro Granger nesta edição.

