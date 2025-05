Contra todas as previsões das casas de apostas, eis que Portugal chegou à final do 69.º Festival Eurovisão da Canção. A canção 'Deslocado', dos NAPA, conquistou o público do evento trazendo grande doses de alegria ao grupo da Madeira e aos apoiantes que se encontravam na Basileia, Suíça.

Uma dessas pessoas era José Carlos Malato, que tem vindo a acompanhar a competição pela RTP.

Na sua página de Instagram, o apresentador partilhou imagens dos festejos com o grupo.

Ora veja: