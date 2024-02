Helena Isabel celebrou 72 anos esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, e os amigos reuniram-se para lhe fazer uma surpresa.

A atriz pensou que iria jantar apenas com o filho, o cantor Agir, mas encontrou um grupo no qual constavam, entre outros, os atores Sofia Gillo e Pedro Granger.

Bem humorado, como é costume do ator, Pedro Granger tirou duas fotografias com as amigas e partilhou-as na sua conta no Instagram, deixando uma legenda divertida.

"E pronto, já Marco Paulo dizia: Uma é loura, outra é morena e não sei de qual gosto mais", escreveu Granger.

