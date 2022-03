Pedro Fernandes esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta quinta-feira, 17 de março. O conhecido comunicador fez uma viagem pela sua vida, particularmente pelo tempo da adolescência, fase durante a qual enfrentou diversos desafios.

"Quando foi a mudança para a Margem Sul sofri um bocadinho com a adaptação ao ambiente novo. Demorei a enturmar-me, nunca fui um miúdo muito popular na escola, nem tinha sucesso com as miúdas. Na escola as coisas não resultavam e no Algarve era toda uma onda de sucesso, ali orientei-me", conta, recordando que foi no Algarve que conheceu a mulher, já lá vão 26 anos.

Pedro, que lançou um livro infantil - 'O Gigante com Pés de Princesa' - lembrou ainda a altura em que foi vítima de bullying: "Fui alvo de bullying na escola secundária. Não era por nenhum aspeto físico, mas não caí nas graças de um individuo. Ele ameaçava que me ia bater todos os dias, aquilo era um pânico, depois esperava por mim fora da escola. Era o aterrorizar".

