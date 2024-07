Miguel Bravo foi detido na noite de sábado, dia 20 de julho, por alegados crimes sexuais. É suspeito da prática de três crimes de abuso sexual de crianças e de três crimes de pornografia de menores agravados. A vítima é uma menina de 13 anos.

Entretanto, a mãe da criança conversou com o repórter do 'Dois às 10', da TVI, entrevista que foi para o ar esta segunda-feira, dia 22 de julho.

A mãe diz que Miguel Bravo "pedia vídeos pornográficos" e ameaçava a menina. "Começou a dizer-lhe que se ela não fizesse os vídeos ia expor as fotos que tinha dela na Azaruja aos amigos, aos colegas".

A mãe atendeu, inclusive, uma chamada feita por Miguel Bravo à menina, isto sem o artista saber que era a progenitora e não a criança que estava a falar. "Ele começou a dizer que se ela não mostrasse que ia com aquilo que tinha dela, que ia mostrar na Azaruja [...] para ela ter medo", frisou.

Partilhou também uma das mensagens que Miguel Bravo enviou. "Disse assim: 'Faz lá, estou com vontade, está a apetecer-me e dou-te 20 euros. Podes vir aqui a Azaruja buscar os 20 euros'". Mas não ficou por aqui e contou ainda que, anteriormente, Miguel Bravo "chegou a oferecer 100 euros" à menina.

A mãe da criança foi logo de seguida à polícia apresentar queixa e depois dirigiu-se aos pais de Miguel Bravo, uma vez que conhece bem a família e o próprio artista. "Quando vi que era o Miguel Bravo fiquei sem palavras", partilhou.

Sobre a conversa com os pais do músico, revela que foi bem recebida e apoiada. Depois, conta, conversou com Miguel Bravo ao telefone na presença dos pais do artista e este terá "confessado" que "ameaçava a filha".

Miguel Bravo terá pedido desculpa e perdão, e a mãe da menina respondido: "Disse que não ia aceitar nem desculpas nem perdão e que ele ia pagar por aquilo que fez".

Alegadamente, a mãe recebeu entretanto mensagens de outras pessoas com as mesmas fotografias que a filha recebeu de Miguel Bravo, acreditando assim que há mais vítimas. No entanto, não se sabe se são também menores.

