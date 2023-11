Pedro Crispim já fez diversos trabalhos em televisão, sendo mais conhecido por rubricas de moda e por comentar algumas edições mais recentes do 'Big Brother', na TVI.

No entanto, há algum tempo, decidiu deixar os ecrãs e fazer uma pausa para se concentrar em outros projetos.

"Depois de um ano afastado da antena da @tvioficial, pois na verdade cheguei a um ponto em que senti, que apesar de ter sido muito feliz e me divertido imenso enquanto comentador nos três BB’s seguidos, e também com a minha rubrica 'Guru da Moda' e como comentador na 'Crónica Social' no extinto 'Você na TV!' precisava de uma paragem básica do comentário nos reality’s", começou por revelar o comentador, explicando que se assinalou este domingo, dia 5 de novembro, um ano desde que regressou à TVI.

"Naquele momento fazia-me sentido experimentar outras coisas, ter ali um género de balão de oxigénio. Durante todo esse tempo desliguei-me do formato, até enquanto espectador. Precisei de um afastamento total, senti necessidade desse espaço e silêncio para organizar outros temas na minha agenda. Como na vida sempre voltei onde fui feliz, foi no dia 5 de novembro de 2022, que surgi novamente no ecrã da TVI, onde falei sobre este meu regresso ao comentário no canal, com o Ruben Rua e a Maria Cerqueira Gomes, que, de forma sempre muito generosa me receberam no 'Em Família'", continuou, revelando que não se arrepende da decisão que tomou.

"Não alterava uma vírgula às minhas escolhas, e à aprendizagem e crescimento que as mesmas me vão proporcionando. Hoje conheço-me melhor, sinto-me mais tranquilo e focado no presente. O amanhã e o ontem perderam espaço no dia de hoje. E se neste momento me faz sentido, vou viver aquilo que me acrescenta e estimula, dure o tempo que durar, comprometido acima de tudo, com o meu bem estar (...). Sigo em frente, sabendo que o aceitar e estar em paz com aquilo que tenho, mas acima de tudo com quem sou, não é o mesmo que me resignar. A festa continua!", concluiu.

