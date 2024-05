Pedro Crispim deliciou os seguidores das redes sociais ao partilhar duas raras fotografias com o irmão mais velho, João.

O comentador do 'Big Brother' mostrou-se com o familiar e na legenda brincou com o facto de este ser mais velho.

"E aqui está ele, o João (o irmão mais velho). O primeiro na linha de sucessão ao trono bobage… sim, na verdade sou o segundo", escreveu num tom divertido. Ora veja:

Leia Também: Pedro Crispim declara-se ao pai: "Seguimos juntos"