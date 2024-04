Pedro Crispim tem vivido dias difíceis.

O comentador do 'Big Brother' usou a sua conta no Instagram para partilhar um fotografia do pai, que luta atualmente contra uma leucemia, e dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"Pai. Ele continua em frente, seguimos juntos. Amo-te todos os dias!", escreveu Crispim na legenda da fotografia.

