Com o programa 'A Ex-Periência', da TVI, a chegar ao fim, o comentador Pedro Crispim decidiu adiantar-se e deixar uma mensagem no Instagram a despedir-se do formato.

"Em primeiro lugar um aplauso enorme para os grandes protagonistas (os casais), que com generosidade partilharam as suas histórias e tiveram coragem de mexer nas suas gavetas, por vezes com alguma roupa desarrumada. Aos especialistas, meus amigos, vocês merecem uma estátua em Queluz de Baixo, isso não foi fácil, principalmente a Susana Dias Ramos que foi um género de luz naqueles dias mais cinzentos pelo Alentejo e deve ficar uma gostosa em estátua logo na primeira rotunda antes da TVI", começou por destacar, deixando depois algumas palavras a Maria Botelho Moniz.

"Que conduziu todo o programa com a elegância e versatilidade que já lhe conhecemos, a pessoa até ficou 'uma beca' orgulhosa", disse.

"Confesso que me tenho divertido imenso nos 'Extra', tanto que por vezes mesmo depois do programa, chego a casa a rir, ao lembrar-me das parvoíces que tiveram lugar naquele estúdio. Entre os temas mais delicados e que tem merecido alguma seriedade, existe espaço para (a meu ver) o tão necessário 'social básico televisivo', tudo muito bem composto com a identidade única de cada comentador e a paciência de betão da nossa Marta", acrescentou.

"Para mim, a televisão tem que ser um lugar feliz, feita de cor, brilho e sorrisos e despertar junto das pessoas diferentes estímulos e emoções, e, foi isso que tentámos e continuaremos a fazer ao longo daquelas horas em direto, junto daqueles que nos escolhem para lhes fazer companhia ao serão. Obrigadinho meus 'bobageiros'. Conto com todos ao longo dos próximos dias. Hoje temos Cerimónia, já o 'Extra' será como habitualmente de segunda a sexta, e dia 18 de fevereiro a grande Gala Final. Coloquem já na agenda, porque isto só faz sentido convosco", completou.

