Benjamim, filho de Pedro Chagas Freitas, será operado uma vez mais. O escritor fez a revelação através de uma partilha nas redes sociais onde vai relatando a luta do menino, depois de ter sido submetido a um transplante de fígado.

"A angústia é uma besta. Em breve, provavelmente no começo da próxima semana, o nosso menino vai voltar ao bloco", informa numa partilha que fez esta quarta-feira, dia 17.

"Desta vez, vai ao dos grandes, talvez para ensinar por lá como é que se faz", realça, notando que os dias têm sido marcados por "ansiedade".

"A única estratégia é respirar, fazer tudo o que for possível para respirar, para juntar uma expiração a uma inspiração, num exercício que parece simples, mas que no lugar onde estamos é uma intrincada, e complexa, equação, que só os maiores especialistas na matemática do medo conseguirão descodificar", observa.

"Serei, sem querer, um mestre da supra-angústia, da supra-dor, quando só queria ser um leigo total. Se é o vosso caso, aproveitem bem, deliciem-se com tudo, suguem cada instante de normalidade. É normalmente nela que a vida que interessa acontece", diz, por fim.

Veja a publicação completa.

