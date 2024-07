Pedro Chagas Freitas continua a partilhar no Instagram as atualizações sobre o estado de saúde do filho, Benjamim, que recentemente foi submetido a um transplante de fígado.

Esta segunda-feira, dia 22 de julho, depois de ter revelado na semana passada que o menino ia ser novamente operado, o escritor explicou que a cirurgia "foi adiada".

"A ansiedade não vai passar hoje nem amanhã. A intervenção foi adiada. Será na quarta-feira, esperamos nós. Entretanto, o Benjamim vai passeando com o seu amigo pinguim Alfredo. Passeiem com ele (e sempre com boas energias), sim?", escreveu na referida publicação onde juntou uma fotografia do filho.

