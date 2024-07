Ainda com o pequeno Benjamim internado no hospital, Pedro Chagas Freitas voltou a falar aos seguidores da sua página de Instagram.

Inicialmente, como é habitual, começou por partilhar uma conversa que teve com o filho:

"— Benjamim, gostavas de estar noutro lado?

— Não, prefiro estar aqui no hospital.

— Porquê?

— Porque é aqui que a mãe e o pai estão".

"Fácil, não é? Amar não é estar disposto a morrer por alguém, é estar disposto a viver por alguém. Vivo, vivemos, por ti. Também morreríamos por ti, claro. Agora, já. Sem perder um segundo a pensar. Mas o melhor, o amor maior, é viver por alguém. Amamo-nos, queremo-nos muito, gostamos de quem somos, mas dedicamos a vida a ti, a acolher-te, a brincar contigo, a falar contigo, a ouvir-te, a amar-te noite e dia, todos os dias da nossa vida", disse depois.

"Ainda há contratempos por aqui, coisas que não correram da melhor maneira, problemas que os médicos, e as máquinas, têm de corrigir. Ainda tens alguma estrada para derrotar. Estamos fechados num quarto, numa vida, de hospital há muitas semanas, a dormir mal, cansados, com saudades de casa, de tudo, e não queríamos estar em mais lado nenhum. Não é sacrifício, não é esforço, não é heroísmo. É amor. Há muitos que, a esta hora, estão em lugares paradisíacos, mas ninguém está mais no paraíso do que eu, do que nós", acrescentou.

Por fim, Pedro Chagas Freitas agradeceu os 'miminhos' que têm sido enviados para o hospital: "Têm sido muitos os presentes, virtuais e reais (enviados aqui para o hospital), que o nosso Benjamim tem recebido. Não poderei agradecer a cada um de vós em particular, mas em nome do nosso menino agradeço profundamente a todos. Cada um é decisivo, cada um rouba sorrisos e traz luz aos nossos dias. Obrigado".

De recordar que o pequeno Benjamim foi submetido a um transplante de fígado no passado mês de junho.

