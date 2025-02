Pedro Chagas Freitas voltou a falar do filho, mas agora sobre dias bons. O escritor desfrutou da companhia do menino, tendo aproveitando o bom tempo para passear, e fez questão de partilhar esse momento no Instagram.

"Senhoras e senhores: aqui estão as caras de quem está a meio de um dia cheio de absolutamente nada. Um dia que não tem pressa, que não tem planos, que não tem a obrigação de ser extraordinário. Um dia que simplesmente é. Que se desenrola entre um gelado a meio da tarde e um sol que aquece o rosto sem pedir licença", começou por escrever o papá na legenda da imagem em que o pequeno Benjamim surge a comer um gelado.

"A felicidade é isso. Não é o momento espetacular, não é a história incrível, não é o acontecimento que muda a vida. A felicidade está nos intervalos, nas pausas, nos instantes em que tudo parece estar no lugar certo — sem esforço, sem expectativas. O gelado derrete na boca. O sorriso abre-se sem pensar. O mundo continua o mesmo, com a sua pressa, com o seu ruído, com a sua urgência de fazer acontecer. Aqui, agora, não há nada que precise de acontecer", acrescentou.

"Há só um pai e um filho. Um momento roubado ao caos do tempo. Uma felicidade que não precisa de legendas, que não precisa de filtros: que não precisa de nada. Tudo o que importa cabe no espaço estreito, e inacabável, entre um riso e uma dentada num gelado", rematou.

De recordar que Pedro Chagas Freitas viveu tempos difíceis no ano passado com o filho Benjamim, que se submeteu a um transplante de fígado.