Pedro Barroso está em São Miguel, nos Açores, para onde viajou em trabalho na companhia da namorada, Mariana Marques. "Aqui, onde o verde nos envolve e o mar se perde de vista, podes desligar e perder-te no momento. Neste primeiro dia, fomos brindados com uma bela sopa de peixe na zona da Caloura e, aí, já pudemos vislumbrar o que de tão belo esta ilha nos pode oferecer. Paisagens verdes, encostas sem fim, casinhas rústicas e mar, um imenso mar", descreveu o artista numa publicação nas redes sociais.

"Rumámos até a um ponto mais alto e, aí, pudemos vislumbrar a esplêndida lagoa do Fogo, que nos faz cortar a respiração. Viajámos, depois, até ao miradouro de santa Iria, onde tivemos a melhor paisagem do nosso primeiro dia. Terminámos o dia com uma visita guiada à fabrica de chá Gorreana, onde fomos igualmente bem recebidos e vivenciámos costumes e tradições centenárias. Tivemos ainda tempo de parar, respirar e sentir a brisa do mar mais de perto na praia de santa Bárbara", revelou Pedro Barroso, um apaixonado por natureza que tem estado refugiado em Freixo, aldeia de Serrazes, em São Pedro do Sul.

Esta manhã, para além de novas visitas e de atividades aquáticas num cenário inebrante, o ator voltou a ter oportunidade de se deliciar com as especialidades gastronómicas da ilha servidas nos estabelecimentos de restauração onde o têm levado. "Vou ocupar dois lugar no avião de regresso a Lisboa", brincou mesmo o artista num dos (muitos) vídeos que tem partilhado nas redes sociais. "Vai ser uma semaninha por aqui", revelou Pedro Barroso pouco depois de ter aterrado no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada.