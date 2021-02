Pedro Barroso, um apaixonado pela natureza, refugiou-se no campo, dedicou-se à agricultura e até tem pedido aos fãs sugestões de plantações para a horta biológica que está a criar. O ator português de 34 anos tem estado confinado em Freixo, aldeia de Serrazes, no concelho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu. Além de treinar e descansar, o artista tem-se dedicado às atividades agrícolas, como tem mostrado aos milhares que o seguem nas redes sociais. Ontem andou a estrumar e fresar a terra.