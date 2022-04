Depois de ter revelado que o filho, Santiago, nasceu prematuro, Pedro Barroso disse numa nova publicação que fez nas redes sociais que o bebé e a companheira permanecem no hospital.

Em casa, o artista tem estado numa 'correria' a preparar tudo para o dia em que a companheira o o filho saiam do hospital e regressar ao seu lar.

Na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado da amiga de quatro patas, escreveu: "[...] Tem sido um contra-relógio a tentar ter a casa pronta neste processo todo que nos uniu ainda mais! Agradecer a todas as pessoas que nos têm ajudado na preparação da casa para quando o meu Santiago e a Mariana regressarem".

"Imensas surpresas, entre decorar a casa com novos detalhes, preparar o quarto do Santiago e o novo Lab da Amara! Jardim, horta e piscina - a minha delegação Barroso, o mestre do relvado e detalhes exteriores! É aqui, é por aqui que queremos ficar e por isso batalhamos neste cantinho mágico na aldeia, onde temos sido felizes e que tanto mudou a nossa vida entre gentes e pessoas que nos abraçam e nos cuidam de forma genuína e de peito aberto", acrescentou.

"Obrigado a todos os parceiros que têm ajudado a construir o nosso lugar mágico! Esta é a minha missão agora… O melhor de mim", disse ainda.

