Pedro Barroso presenteou nas últimas horas os seus seguidores do Instagram com as primeiras imagens do filho. O ator partilhou no Instagram um vídeo onde mostra o bebé Santiago na incubadora.

O menino nasceu prematuro, tal como Pedro já havia anunciado anteriormente, devido ao facto de não estar a conseguir nutrir da forma desejada na barriga da mãe.

"Leva o tempo que precisares. Sem pressas, um passo de cada vez", pode ler-se na legenda do vídeo agora divulgado pelo ator, no qual se vê o bebé a ser observado pela mãe - Mariana Marques.

Santiago, recorde-se, nasceu a 22 de abril e encontra-se desde então hospitalizado.

