Pedro Alves foi esta sexta-feira o convidado especial do diário de 'Big Brother - Duplo Impacto'. O ex-namorado de Jéssica Nogueira comentou pela primeira vez publicamente o envolvimento da concorrente com Gonçalo Quinaz.

"Vou ser honesto. Sim, olhamos para ali e parece que aquilo é um bocadinho nosso ainda. Ao início acho que me afetou mais as primeiras interações, porque conheces bem a pessoa", começou por explicar o antigo concorrente de 'Big Brother 2020'.

"A partir do momento em que a coisa se começa a desenrolar eu comecei a desligar-me", garante.

"Vou ser muito honesto, não me está a afetar nem a nível psicológico nem nada. Estou bastante feliz e contente", terminada, explicando que está tranquilo com o envolvimento da 'ex'.

Leia Também: 'Big Brother': Joana quer fazer cirurgia estética e explica porquê