Joana Albuquerque confessou em conversa com o namorado, Bruno Savate, que quando abandonar o 'Big Brother - Duplo Impacto' quer fazer uma cirurgia plástica.

"Elas [as maminhas] estão mesmo muito descaídas e eu não gosto", explica a jovem, que revela assim a sua vontade em submeter-se a uma mastopexia para levantar os seios.

Bruno Savate revelou ter uma opinião diferente sobre o corpo de Joana e tentou demovê-la desta decisão. "Estás bem gostosa. Eu acho que elas estão bem", afirmou.

"Eu estou bem com o meu corpo. Mas isto para além de me fazer um peso descomunal, o facto de andar sempre de soutien, quero que elas fiquem no sítio", reagiu Joana, convicta de que a cirurgia irá melhorar a sua qualidade de vida.

