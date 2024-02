Com as legislativas aí à porta, a TVI tem recebido, no 'Dois às 10', os vários candidatos às eleições que o país terá no próximo dia 10 de março. Esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, foi a vez de Paulo Raimundo conversar com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

O atual secretário-geral do Partido Comunista Português começou por recordar que já foi padeiro, carpinteiro e animador cultural, embora tenha sido surpreendido com imagens de uma experiência como ator, profissão que chegou a pensar seguir.

Paulo Raimundo, ainda adolescente, participou no programa 'A Filha da Cornélia', da RTP, e chegou mesmo a ganhar o concurso na sua segunda participação.

"Como se viu, não se perdeu muito", brincou o político, depois de rever a sua atuação.

Depois, Paulo recordou o que fez com o prémio. "Ganhámos mil contos. Abri uma conta, tirei a carta, comprei um Renault Super 5 1.2 GTR em segunda mão... Entretanto o carro já foi e ficou a carta", disse ainda, entre risos.

Por fim, lembrou que a primeira vez que foi a Lisboa foi mesmo para participar neste concurso. "Dormi num hotel e pensei 'isto nunca mais me vai acontecer'", concluiu.

Veja abaixo a participação de Paulo Raimundo no programa 'A Filha da Cornélia'.

