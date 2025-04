Paulo Raimundo foi o grande entrevistado desta quarta-feira, dia 30, de Júlia Pinheiro. O secretário geral do PCP falou da sua vida, antes e depois de ter sido eleito deputado da Assembleia da República.

"Não era propriamente uma coisa que estivesse no meu horizonte. O meu horizonte era contribuir com o que sei e posso para o meu partido avançar, pois isso significa a melhoria das condições do nosso povo", afirmou, depois de ser questionado por Júlia se ser deputado era um objetivo.

"Há poucas coisas que eu fazia antes que deixei de fazer agora. É preciso ir às compras? Eu vou às compras à mesma. O dia a dia continuo a fazê-lo da mesma forma", garante.

Na verdade, a vida manteve-se praticamente na mesma, até mesmo em termos de ordenado. "[Nós] Os eleitos do PCP, que é o meu caso, sou deputado, temos o princípio de não sermos beneficiados, nem prejudicados. Isso significa que apesar de receber o valor de deputado como outro qualquer, fico com a parte que correspondia ao salário que tinha. Faço a minha vida com cerca de 900 euros líquidos, mais o salário da minha esposa. A nossa vida tem de ser em função desses valores", explicou.

"Encontrei uma bela casa de 96 metros quadrados num bairro onde gosto muito de viver (…) que é a Quinta da Fonte da Prata, na zona mais velha do bairro e que me custou 80 mil euros na altura", deu conta, notando ainda que se desloca num Fiat Panda.