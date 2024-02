Luís Montenegro foi hoje, 13 de fevereiro, convidado do programa das manhãs da TVI 'Dois às 10', no qual esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

Nesta ocasião, os telespectadores puderam ver um lado do político que até então se desconhecia.

O líder do PSD e representante da coligação Aliança Democrática não conseguiu esconder a emoção - ficando com os olhos cheios de lágrimas - ao ouvir as mensagens que lhe foram deixadas pela mãe e pela irmã.

"É um pai que põe os filhos acima de tudo. Acho que não estou a exagerar se disser que ele dava a vida pelos filhos", notou a mãe. "Sabia que ele iria ser alguma coisa, mas nunca nos meus melhores sonhos pensei que ele ia chegar tão longe", acrescentou a mesma.

Já a irmã notou que o pai, que já morreu, estaria bastante orgulhoso de Luís Montenegro, uma vez que este sempre foi o filho que mais o seguiu.

Ao fim de ouvir as mensagens, o político - que confessou o seu lado "emotivo" e "introvertido" - refletiu: "Acho que ali está o mais importante da vida. Gosto muito de fazer o que faço, tenho um sentido cívico, patriótico se quiserem, de poder dar o meu contributo para melhorar a vida de toda a gente, mas não escondo: vivia muito bem se não estivesse na política, porque com esta retaguarda, com esta força daqueles que nos são mais próximos, já temos o suficiente para nos realizarmos".

Veja aqui o momento.