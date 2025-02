"Odeio dizer adeus. Odeio perder memórias, pessoas, lugares. Odeio", foi desta forma que Carolina Deslandes deu início a uma partilha na qual recorda com saudade a primeira casa que comprou depois de ter-se separado de Diogo Clemente - pai dos seus três filhos.

"Mudámos de casa no final do ano passado, e embora ame a nossa casa nova - fomos tão mas tão felizes na nossa casa verde! A primeira que comprei na vida. A casa que comprei pós-divórcio e onde dormi um mês no sofá até aceitar que a vida tinha mudado e agora era só eu e eles. A casa onde me refiz", contou.

A cantora lembra ainda aquela morada como o local onde o cão cresceu, os filhos largaram a chucha e onde viveu o caos e a calma.

"[...] Onde soube que estava nomeada para um fucking Grammy! A casa que me viu falar com a equipa do COLORS e mostrar que a parede da minha atuação era igual à cor da minha casa", pode ainda ler-se na emotiva partilha.

