Carolina Deslandes partilhou com os seguidores uma prática que mudou a sua vida. A artista mostrou-se na sala de sua casa a fazer yoga, um desporto que abraçou e que tem adorado fazer.

Elogiando a professora, Carolina alerta os fãs: "Se há um conselho que vos posso dar na vida é este: [...] comecem a praticar yoga."

Mais à frente na publicação, a cantora enumera as mudanças que fez na vida à conta do yoga. "Deixei de fumar, deixei de me enervar, e sou feliz com ela. De verdade", completou.

