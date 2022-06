Paula Neves integra o elenco da novela 'Rua das Flores', da TVI, mas há quem diga que a atriz anda desaparecida da televisão portuguesa.

Recentemente, Paula Neves recebeu um comentário de um seguidor que questionou a suposta 'ausência' da artista, e esta acabou por se "irritar" com o desenrolar da conversa.

"Não há maneira de me habituar a isto, irrita-me sempre: '- Olha quem ela é, gosto muito de a ver, já há muito tempo que não a vejo, não anda a fazer nada? - Estou na novela das 19h na TVI - Ah, é que não vejo televisão'", relatou no Twitter ao referir-se a mensagens trocadas com um fã.

"Apetece-me sempre responder: 'então é difícil caralho, só se eu for a sua casa visitar de vez em quando'", reagiu.

