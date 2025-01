Paula Neves foi a convidada do programa de Ana Rita Clara, 'Para si', na emissão do passado dia 21 de janeiro, e deu um testemunho impressionante.

Ao falar do fim repentino da icónica personagem que interpretou na novela 'Anjo Selvagem', a atriz revela que não lidou com isso da melhor maneira.

"Com a personagem Mariana foi horrível, não me preparei. Fui apanhada de surpresa, foi como um penso rápido. O impacto aconteceu quando saí dos estúdios da Plural. Assim que entrei no primeiro túnel, foi aí que tive o choque. Tive de encostar o carro à berma", referiu a atriz.

Paula confessou ainda: "Tive oito meses sem me mexer. Tive um esgotamento horrível. E o facto de não ter conseguido fazer o desfecho da personagem fez com que nunca a conseguisse largar até hoje".

