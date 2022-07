Paula Neves foi nas últimas semanas alvo de um rumor que dava conta de que a atriz poderia estar em clima de alegado mal-estar nos bastidores de 'Rua das Flores'.

O boato surgiu depois de Paula ter colocado gosto num comentário partilhado por um fã no Twitter e onde constava a seguinte mensagem: "Só é pena a falta de qualidade dos textos que lhe dão. A Paula merecia papéis muito diferentes do que teve até agora. A cada novela fico na expetativa e percebo que ela também, mas depois os guiões são cada vez piores".

Uma semana depois, Paula Neves e o restante elenco da trama despedem-se das gravações da novela da TVI, que dizem ter ficado aquém das audiências esperadas, e deita por terra o rumor de insatisfação.

"E foi assim a nossa despedida da 'Rua das Flores'. Coração apertado e a alma cheia! Fui muito feliz com a minha Frésia", assegurou a atriz ao mostrar as imagens do encontro organizado para que atores e produção se despedissem do projeto.

