Inês Aguiar é uma das três protagonistas da trama da TVI 'A Fazenda'. Agradecida por esta oportunidade, a atriz revelou ao Fama ao Minuto como está a ser o projeto e teceu os maiores elogios aos colegas com quem contracena.

Inês assume estar "muito feliz" com aquilo que já conseguiu ver da produção nacional e confessou estar "muito entusiasmada" por fazer parte desta novela.

A interpretar a personagem 'Mafalda', a atriz garante que gravar em Angola ajudou a uma "coesão de todos", sendo "muito bom para o espírito do grupo e vai ser muito útil para os meses seguintes que nos esperam de gravações", afirmou.

No que diz respeito aos atores mais experientes com quem tem o prazer de contracenar, Inês garante ser "uma honra e um prazer estar a trabalhar com o Diogo [Infante], com a Dalila [Carmo], que fazem de meus pais. É uma escola, aprendo muito, e estou a adorar. "

O campo profissional corre pelo melhor e o pessoal vai pelo mesmo caminho. A namorar com o jogador do Sporting, Viktor Gyökeres, Inês assume que este ano foi "muito feliz pelas conquistas, em termos pessoais e profissionais. É um balanço muito positivo. Espero que 2025 seja igual ou superior. Olhando para trás, foi um grande ano", concluiu Inês.