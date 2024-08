Inês Aguiar integra o elenco da nova novela da TVI ao lado de Kelly Bailey e Margarida Corceiro, e foi para falar deste novo projeto que esteve à conversa com Cláudio Ramos.

No final da entrevista, o apresentador do 'Dois às 10' não deixou de questionar a atriz, de forma indireta, sobre o seu romance com o futebolista do Sporting Viktor Gyökeres.

"O coração está bom?", perguntou Cláudio Ramos. "Está ótimo", respondeu Inês Aguiar com um sorriso no rosto.

"Isso é que é o mais importante, tinha que perguntar", comentou depois o apresentador. Veja aqui.

