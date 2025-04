Será que Viktor Gyökeres está pronto para dar o próximo passo na sua relação com Inês Aguiar? É esta a questão que se coloca depois das informações dadas por Adriano Silva Martins no programa 'V+Fama', do V+TVI.

"Viktor Gyökeres esteve na passada quarta-feira numa conceituada joalharia da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Depois de almoçar num dos restaurantes mais badalados da capital, o craque do Sporting esteve cerca de uma hora numa conceituada joalharia, onde fez uma encomenda", informa.

O apresentador notou que não sabe, ainda assim, o que é que a encomenda continha.

É caso para perguntar: noivado à vista?

