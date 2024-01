Paul Bettany 'atualizou' uma tatuagem em homenagem à mulher e aos três filhos, e a mesma ficou em destaque numa publicação que foi feita no Instagram.

O ator, de 52 anos, posou com o tatuador responsável pela marca que tem no corpo e as imagens foram depois partilhadas nas redes sociais.

Na legenda foi explicado que Paul Bettany atualizou uma tatuagem antiga, tendo acrescentado "amor". A marca trata-se de uma rosa com os nomes da mulher, Jennifer Connelly, dos filhos Agnes, de 12 anos, e Stellan, de 20, e do enteado Kai, de 26.

