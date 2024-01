A estrela de 'Yellowjackets' Melanie Lynskey, de 46 anos, revelou recentemente que tem uma nova tatuagem e com um significado especial.

A atriz marcou no corpo um desenho feito pela filha, de cinco anos, e mostrou tudo aos seguidores da sua página de Instagram.

Logo a dar as boas-vindas ao ano novo, publicou uma montagem com uma imagem do desenho e outra do resultado final da tatuagem.

"[...] É uma recriação de um desenho que a minha filha, de cinco anos, fez e lembra-me, mesmo nos momentos mais desafiadores, que há verdadeira alegria na minha vida e que me enche de profunda gratidão. Desejo-vos muito alegria neste ano! E o meu grande desejo é que o mundo se lembra da empatia", escreveu Melanie Lynskey.

