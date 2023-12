Hailey Bieber adicionou à sua coleção de tatuagens mais uma, tal como mostrou nas redes sociais.

A modelo, de 27 anos, usou as stories da sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia na qual se pode ver uma pequena tatuagem na parte inferior da mão, perto do pulso.

"Nova pequena tatuagem bebé", escreveu Hailey sobre a fotografia, que mostra um pequeno laço preto tatuado.

© Instagram

