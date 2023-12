Justin Bieber provou que, afinal, não tem só jeito para cantar.

O artista, de 29 anos, juntou-se a uma liga local de basquetebol, conta o Mirror, e as imagens que o mostram na quadra fazem crer que a devoção a este desporto é mais que muita.

Nos vídeos, que poderá ver mais abaixo, Jutin está vestido a rigor com o equipamento do clube em causa e com uma fita na cabeça, de forma a segurar o cabelo.

Veja abaixo os registos que já se tornaram virais nas redes sociais.

