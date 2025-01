Justin Bieber voltou a cortar o cabelo bem curto e exibiu o novo visual enquanto caminhava por Nova Iorque, na quarta-feira, dia 29 de janeiro.

Na ocasião, o artista, de 30 anos, estava com umas calças largas caqui e uma camisola com carapuço em tons de amarelo.

As imagens de Justin Bieber foram divulgadas por alguns meios de comunicação internacionais, como a revista People, mas também já estão a circular nas redes sociais, com muitos fãs a mostrarem-se preocupados com o cantor.

"Está com uma aparência má", comentou um internauta.

