Acaba de sair um novo teaser do filme 'F1', protagonizado por Brad Pitt. E não é que o ator surge mais sensual que nunca, exibindo as suas tatuagens numa das cenas?

No respetivo teaser, o ator surge deitado num sofá amarelo, enquanto recupera o fôlego. Brad Pitt usa apenas umas calças brancas e uns ténis brancos.

O corpo sem camisa revela as suas tatuagens em detalhe, incluindo a homenagem especial a Angelina Jolie, com quem esteve casado durante 12 anos.

A dedicatória à ex-mulher trata-se de letra 'A' presente no seu pulso, assim como o aniversário da atriz tatuado no seu tronco em língua Khmer (o idioma oficial do Camboja).

Para os seus seis filhos, Brad Pitt tatuou as iniciais do nome de cada um deles no pulso, ao lado do 'A' de Angelina Jolie.

